Wie sehen Chinesen die Welt - und wie die Afrikaner? Jedenfalls ganz anders als wir

Die Welt aus nichtwestlicher Sicht. Die globale Macht fächert sich immer stärker auf. Das neue Weltsystem hat viele Pole. Die westlichen Demokratien machen nur noch ein Sechstel der Weltbevölkerung aus. Höchste Zeit für Europäer und Nordamerikaner, endlich zu erkennen, wie die übrige Welt "tickt".

Nur widerwillig schienen die von der Pandemie gebeutelten Europäer es zur Kenntnis zu nehmen: Viele Staaten in Fernost schlugen sich im Kampf gegen das tückische Coronavirus einfach viel besser. Wir Europäer fanden natürlich sofort Erklärungen: Einmal hieß es, bestimmte Länder seien Inseln und hätten es deshalb leichter. Dann wieder, dass in Asien der Datenschutz offenbar weniger zähle als bei uns, das erleichtere eben die Seuchenbekämpfung. Dabei demonstrierte auch das demokratische Taiwan den Europäern, was sie von den Asiaten hätten lernen ...