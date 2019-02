Wie Trump die Europäer sieht

Das Verhältnis von Donald Trump zu den großen Ländern Europas wie zur EU insgesamt ist gespalten. Ihm machen mehr die Rechtspopulisten unter Europas politischen Granden Freude. Österreichs Kanzler Kurz steht irgendwo dazwischen.

MATTHIAS RÖDER,

MICHEL DONHAUSER

WASHINGTON (dpa). Donald Trump hat ein Herz für diejenigen in Europa, die Bestehendes aufbrechen - oder auch zerbrechen wollen. Über die von Brüssel wegen demokratischer Defizite angeprangerte polnische Regierung ist er voll des Lobes - wie auch über die EU-kritische Politik Viktor Orbans in Budapest. In Großbritannien sympathisiert Trump mehr oder weniger offen mit denen, die einen unkoordinierten Brexit befürworten - denn der ausgehandelte Deal sei "großartig für die EU". Jene EU, die er gerne mit China vergleicht. Nigel Farage, einer der geistigen Väter des Brexits, war einst der erste ausländische Politiker, mit dem Trump sprach, nachdem er gewählt war.