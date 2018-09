Willkommen in Salzburg!

Sehr geehrte Staats- und Regierungschefs der EU! Nutzen Sie Ihr Treffen an einem der schönsten Plätze der Welt zu einem Neustart für die Europäische Union.

Salzburg hat Erfahrung im Umgang mit hohen Gästen. Hier waren schon Richard Nixon, Nikita Chruschtschow, Hillary Clinton und Papst Johannes Paul II. zu Besuch. Von Emmanuel Macron, Theresa May oder Angela Merkel ganz zu schweigen. Und erst Helmut Kohl: Der ehemalige deutsche Kanzler hat hier am Wolfgangsee in St. Gilgen viele Sommer lang seinen Urlaub verbracht.