Winfried Kretschmann - der Grüne in der schwarzen Hochburg

Baden-Württemberg war CDU-Kernland, bis vor zehn Jahren Winfried Kretschmann kam - um zu bleiben.

Winfried Kretschmann hat eine sanftmütige Art. Manchmal kann der 72-Jährige aber kratzbürstig werden. Vor wenigen Tagen ist der passionierte Wanderer mit einem Fernsehteam durch eine sattgrüne hügelige Landschaft nahe seiner Heimat Lainz, einem Dorf auf halber Strecke zwischen Tübingen und dem Bodensee, spaziert. Es ist Wahlkampf. Am Sonntag wird in Baden-Württemberg gewählt und Kretschmann bewirbt sich für eine dritte Amtszeit. Auf die Frage einer Reporterin, warum er in seinem Alter fünf weitere Jahre Ministerpräsident von Baden-Württemberg bleiben wolle, reagierte er ...