Nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Nordafrika wird eine Doppelmoral des Westens kritisiert.

Nach dem blutigen Angriff auf das Al-Ahli-Krankenhaus im Gazastreifen wurde in mehreren arabischen Ländern gegen Israel demonstriert. In Beirut versuchten Tausende Menschen, das Gelände der amerikanischen Botschaft zu stürmen, im libyschen Tripolis hissten Demonstranten eine palästinensische Flagge an dem Gebäude ...