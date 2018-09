Wohin des Weges?

Großbritannien will sich vom Kontinent trennen. Wie das vor sich gehen soll, ist völlig unklar. Wo die großen Hindernisse liegen.

Vom "Endspiel" ist die Rede, von der "letzten Etappe" und der "Stunde der Wahrheit": In wenigen Wochen soll der für März 2019 angekündigte EU-Austritt Großbritanniens vertraglich geregelt sein, um Chaos und Unsicherheit abzuwenden. Ein Sondergipfel in Brüssel wurde den 17. und 18. November ins auge gefasst.



Was ist der Stand der Dinge?

Nach dem Brexit-Votum vom Juni 2016 reichte die britische Regierung am 29. März 2017 die Scheidung von der EU ein. Die Mitgliedschaft endet genau zwei Jahre später: am 29. März 2019. Ein Scheidungsvertrag soll dem Rahmen vorgeben. Die Briten werden rund 40 Milliarden Euro Abschlusszahlungen leisten, auch die Rechte der Briten in der EU und der EU-Bürger in Großbritannien sind im Wesentlichen geklärt. Offen ist die heißeste Frage: Wie kann die künftige EU-Außengrenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland weiterhin offen bleiben?