Wozu Afrika die Klimahilfen braucht

Die Industrienationen sehen sich weltweiten Klimaschutz mit dem Vorwurf des Wortbruchs konfrontiert. Österreich öffnet seine Taschen.

Afrika und seine 55 Staaten haben am wenigsten zur Klimakrise beigetragen. Der Anteil des Kontinents am globalen Treibhausausstoß ist vernachlässigbar. Derzeit beträgt er knapp vier Prozent. Die meisten Emissionen seit Ende des 19. Jahrhunderts gehen auf die Kappe der westlichen Nationen. Sie haben ihren Wohlstand auf der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas gebaut. In den vergangenen Jahren hat China als nunmehr größter weltweiter Emittent aufgeschlossen.

Viele Länder Afrikas leiden massiv unter den jetzt schon katastrophalen Dürren und ...