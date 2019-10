Zahl der Migrantenankünfte in Italien 2019 stark rückläufig

In Italien sind seit Anfang 2019 7.783 Migranten nach Seefahrten über das Mittelmeer eingetroffen. Das entspricht einem Rückgang von 63 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018, kündigte die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese in einem Bericht vor dem italienischen Parlament im Vorfeld des Treffens der EU-Innen- und Justizminister in Luxemburg kommende Woche an.

Im September wurden jedoch wieder deutlich mehr Migranten verzeichnet