Zahl der Toten bei Protesten in Nicaragua auf 100 gestiegen

Die Zahl der Todesopfer bei den Massenprotesten in Nicaragua ist auf 100 gestiegen. Bei Auseinandersetzungen zwischen Regierungsanhängern und -gegnern am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag wurden mindestens 16 Menschen getötet, wie das nicaraguanische Menschenrechtszentrum (Cenidh) mitteilte.

SN/APA (AFP)/INTI OCON Trauer um die Opfer in Nicaragua