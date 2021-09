Zu Gast bei der Dame, die alle "Frau Merkel" rufen

Ein Schrank voller Blazer steht im Arbeitszimmer von Ursula Wanecki. Sie ist das berühmteste Double der Kanzlerin.

Willkommen in Attendorn im Sauerland. Willkommen in Angela Merkels Reihenhäuschen. Die Kanzlerin öffnet die Tür in einem roten Blazer, dazu trägt sie eine schwarze Hose und um den Hals ihre Bernsteinkette. Auf dem Tisch im Wohnzimmer stehen schon Kaffee und Pralinen bereit.

Das wäre natürlich eine zu schöne Geschichte.

Wir sind zu Gast bei Ursula Wanecki, Deutschlands bekanntestem Merkel-Double. Die 65-Jährige tritt seit mehr als zehn Jahren in Filmen und zu verschiedenen Anlässen im In- und ...