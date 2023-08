Zwei Tote im Westjordanland - Anschlag vermutet

Bei einem mutmaßlich palästinensischen Anschlag in einer Waschanlage nahe der Stadt Huwara im Westjordanland sind zwei Israelis erschossen worden. Nach Verdächtigen werde derzeit mit Straßenblockaden gefahndet, teilte die Armee am Samstag mit. Sanitäter hatten zuvor versucht, die beiden Männer nach den Schussverletzungen wiederzubeleben. Verteidigungsminister Joav Galant kündigte für den Abend eine Lagebesprechung an.

BILD: SN/APA/AFP/JAAFAR ASHTIYEH Straßensperre nach mutmaßlichem Anschlag nahe Huwara