4 Hotel-Tipps für verschiedene Urlaubstypen - vom Gourmet-Tempel bis zum Familien-Resort

Ich habe mir vier Top-Hotels näher angeschaut, die mir Orient-Spezialist Richard Senft von enjoy reisen empfohlen hat:



1. Waldorf - für verwöhnte Gourmets



Für mich ist das Waldorf Astoria das beste Hotel von Ras Al Khaimah. Schon die Eingangshalle ist bombastisch. Moderne Architektur, piekfeines Interieur und dazu ein zuvorkommendes Service. So soll Luxus sein. Dazu feinste Spezialitäten in mehreren Restaurants. Sogar mit Schweinefleisch wird den Landessitten zum Trotz nicht gespart. Netter Service beim Frühstück: Obwohl (üppiges) Selbstbedienungs-Büffet kommt ein Kellner mit Eggs Benedict vorbei und fragt, ob ich welche haben mag. So liebe ich das.

2. The Ritz Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert - Luxus in der Wüste



Man kann Nächte in der Wüste in kargen Zelten verbringen - oder im Luxusresort mit Privat-Pool in der Wüste, Regenwald-Spa und wohl dosierten Abenteuern wie Kamelritt, Antilopen-Beobachtungen und Falken-Schau. Wer letzteres will, ist im Wüsten-Hotel der Ritz Carlton Luxuskette sehr gut aufgehoben. Natur pur kombiniert mit purem Luxus. Richtig perfekt ist das Vergnügen in den Zeltvillen, deren Pools uneingeschränkte Blicke in die Wüste bieten.

3. The Ritz Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach - ein Hauch von Malediven



Dieses Luxusressort, das ebenfalls zu Ritz Carlton gehört, erweckt die perfekte Illusion eines Malediven-Urlaubs, nur dass die Anreise dorthin viel kürzer war. Das beginnt schon damit, dass wir mit dem Boot zur (vermeintlichen) Insel gebracht werden, die eigentlich eine künstlich aufgeschüttete Landzunge ist. Als wir uns dem Ufer nähern, werden wir mit Glocken-Geläut begrüßt. Die Unterkünfte sind gemütliche Boutique-Villen, das einzige Restaurant bietet vergleichsweise minimalistische, aber hervorragende "Insel-Kost", dazu gibt's coole Cocktails an der Pool-Bar. Ein chices Haus für chice Menschen, die im Urlaub ihre Ruhe haben möchten.

4. Rixos Bab Al Bahr - das einzige Ultra- All-Inclusive Resort in Ras Al Khaimah



Ein Familienhit ist das Rixos Bab Al Bahr im Ferien-Paradies Marjan Island. Im Ultra-All-Inclusive-Konzept sind zum Beispiel auch die A-la-Carte-Restaurants und die meisten alkoholischen Getränke enthalten. Letzteres zahlt sich angesichts der hohen Getränkepreise in den meisten Hotels der Emirate wirklich aus. Gediegene top-Moderne Zimmer, meist mit Balkon, schöne Pools, feiner weißer Sandstrand und ein umfangreiches Kinderanimationsprogramm sind die Highlights.

