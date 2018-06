Miet-Wohnmobil für vier Personen: Hochsommer-Woche ab 1058 €

Österreichischer Marktführer Gebetsroither offeriert jetzt attraktive Pauschalen für Campingurlaube

Marktführer Die Firmengruppe Gebetsroither in Liezen (Steiermark) ist einer der größten am Markt in Österreich in Sachen Wohnmobil, Wohnwagen und Mobilheimen mit 35 Jahren Erfahrung und Stützpunkten auf Campingplätzen in Italien, Kroatien, Slowenien, Österreich, Ungarn, Deutschland u.v.m. und bestens bekannt. Das Portfolio reicht von Mietwohnmobilen und -campern in allen Größen über den Verkauf voll ausgestatteter Camping-Fahrzeuge bis zu Beratung und Zubehör.

Angebote 7 Tage Miet-Wohnmobil mit Platz für vier Personen kostet im Juli und August ab 1058 €, drei Wochen im September ab nur 1.869 €.

1 Woche im Luxuswohnwagen auf dem Campingplatz Marina di Venezia kostet für eine Familie im Juli und August ab 995 €, im Juni ab 743 €.

Jetzt buchen: https://booking.gebetsroither.com/

Katalog bestellen: http://www.gebetsroither.com/service/kataloganforderung

Infos: www.wohnmobilezummieten.com

(Entgeltliche Einschaltung)