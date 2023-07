Halleins Kegler haben Saison erfolgreich abgeschlossen

Die drei Halleiner Kegelmannschaften haben in der vergangenen Saison mehrere Stockerlplätze erreicht. Nun wird dringend Nachwuchs gesucht. Interessierte können jederzeit schnuppern kommen.

Eine erfolgreiche Saison ist kürzlich im Halleiner Kegelkasino zu Ende gegangen: In der 1. Bundesliga West erreichte der KSK Hallein den zweiten Platz, in der ersten und zweiten Landesliga sicherte sich der KC Rif die Meistertitel, in der 2. Salzburger Landesliga mit Vierer-Mannschaften erreichte der KSK Hallein 3 Rang 2 und fügte dem ansonsten souveränen Meister SV Schwarzach Damen die einzige Saisonniederlage zu.

Zudem holte sich Michael Holzer vom KC Rif bei der Einzellandesmeisterschaft Herren den Titel, Stefanie Freischlager vom KSK Hallein wurde Zweite bei den Damen. Bei den Landesmeisterschaften Senioren konnte sich Stefanie Freischlager in der Kategorie Ü60 den ersten Platz sichern, ebenso im Tandem-Mixed-Bewerb zusammen mit Peter Wallmann, und bei der Nachwuchs-Einzellandesmeisterschaft wurde Paul Schlatter in der U23 Zweiter.

Interessierte können jederzeit schnuppern

Aber es ist nicht alles eitel Wonne im Halleiner Kegelkasino - der Verein sucht dringend Nachwuchs: "Wir haben zwar einen U14-Spieler, der jetzt nachrückt, aber insgesamt ist die Mannschaft etwas überaltert", sagt Sportwart Roland Kirchberger im TN-Gespräch. Interessierte können jederzeit schnuppern und austesten, ob sie an Kegeln als Leistungssport Gefallen finden (r.kirchberger@ksk-hallein.at, 0664/3804476). Das Problem ist kein Hallein-Spezifikum, betont Kirchberger: "Kegeln hat leider immer noch so einen Wirtshaus-Touch, wir werden unseren altvaterischen Ruf nicht los." Dabei ist es eine technisch feine Sportart, braucht Präzision, Technik, Training und mentale Stärke.

Erfolge ermutigen

Kirchberger selbst spielt seit über 45 Jahren. Begonnen hat er mit 15 Jahren. "Unsere Erfolge der vergangenen drei Jahre ermutigen uns. Um weiterhin erfolgreich sein zu können, wollen wir unsere Mannschaft verjüngen." Das Training findet am Dienstag, ab 17 Uhr und am Donnerstagabend statt.

Österreichs Keglerinnen und Kegler sind übrigens international konkurrenzfähig: das Damennationalteam wurde Vizeweltmeister bei der WM in Kroatien. Das Herrenteam gewann das Finale gegen Deutschland und wurde zum ersten Mal seit 1953 wieder Weltmeister.