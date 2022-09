Mariapfarr: Judokerin Elena Dengg holt EM-Silber

Nach fünf Kämpfen strahlte Elena Dengg als Vize-Europameisterin.

Der Erfolgslauf von Judoka Elena Dengg geht weiter. Bei der U21 WM in Guatemala hatte die 18-Jährige im August in der zweiten Runde gegen die spätere Vize-Weltmeisterin Fidan Ogul aus der Türkei noch das Nachsehen. Bei der U21 EM in Prag standen sich die Kontrahentinnen erneut in der zweiten Runde gegenüber. Elena Dengg siegte bei der "Revanche" mit Ippon. Auch gegen ihre weiteren Gegnerinnen aus Deutschland, Israel und Lettland setzte sich die Mariapfarrerin durch. Erst im Finale musste sie sich ...