14-jähriger Bursch stirbt bei Steinschlag vor Eisriesenwelt in Werfen

Bei dem schrecklichen Unglück am Sonntag kurz vor Mittag im Pongau stirbt ein Jugendlicher - ein zweiter wird verletzt. Die Höhle bleibt vorerst gesperrt.

Gegen 11:45 Uhr hat sich das Unglück zwischen Bergstation und Höhleneingang ereignet. Zwei Burschen wurden dabei von einer Steinlawine erfasst. Einer - ein 14-jähriger gebürtiger Iraker, der in der Gegend wohnen soll - wurde getötet, ein zweiter Bursch, ebenfalls aus dem Pongau, wurde verletzt. Vor Ort waren nach dem Unglück die Alpinpolizei, Landesgeologe Gerald Valentin und das Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Betriebsleiter Franz Reinstadler: "Dieses Unglück wurde durch einen klassischen Steinschlag ausgelöst. Vermutlich durch die starken Regenfälle der letzten Tage." Jahr für Jahr würden die Felsen untersucht, die Besucher durch Galerien geschützt. Ein Großteil der Steine sei auch auf diesen gelandet, einige wenig leider nicht.

Steine stürzten 400 Meter in die Tiefe

Der Landesgeologische Dienst machte Sonntagnachmittag nähere Angaben zur Ursache, die zu dem Unglück führten. "Zirka 400 Meter oberhalb der Unglücksstelle hat sich ein Brocken mit zirka zwei Kubikmeter gelöst. Ursache dafür waren die schweren Regenfälle am Samstag", erklärt Valentin.

Der Weg von der Seilbahn zum Eingang der Eisriesenwelt wurde nach dem tragischen Unglück am Sonntag vorerst behördlich gesperrt. "Und zwar lag dieser Brocken auf einer mit Erde gefüllten Kluft, der viele Regen gestern machte das Erdreich rutschig, dazu kam Wasserdruck und erst heute am Sonntag löste sich am Vormittag der Block. Er stürzte die 400 Meter in die Tiefe, zerbarst in viele bis zu 25 Kilogramm schwere Teile und schlug auf der Schutzgalerie auf, einzelne Teile auch daneben", erklärt Valentin weiter.

Dort befanden sich zu dem Zeitpunkt nach ersten Informationen vier Personen, zwei von ihnen wurden von den Brocken getroffen und dabei getötet beziehungsweise verletzt. Der genaue Unfallhergang wird noch von der Alpinpolizei ermittelt. Die Personen, die sich noch in der Höhle befanden, wurden von Feuerwehr und Bergrettung evakuiert und sicher zu Tal gebracht. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes ist im Einsatz.



Zugang vorerst gesperrt

Valentin: "Ich habe der Behörde empfohlen, den Weg vorerst zu sperren und die Schutzmaßnahmen zu evaluieren. Erst dann wird man weiter entscheiden können." Der Betreiber müsse ein Konzept vorlegen, wie die Sicherheit weiter verbessert werden könne", sagt Norbert Paßrucker, Katastrophenschutzreferent im Pongau.

Der Geschäftsführer der Eisriesenwelt, Fritz Oedl, erreichte die Schreckensmeldung im Urlaub in Griechenland. "Fürchterlich, so etwas hatten wir noch nie." Er werde versuchen, so schnell wie möglich nach Österreich zurückzukehren.

Die Eisriesenwelt ist die größte Eishöhle der Welt, mit rund 40 km Länge. Rund 160.000 Besucher zählte die Eisriesenwelt allein im vergangenen Sommer.

Quelle: SN