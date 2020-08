16 Rinder vom Blitz getroffen und getötet

Der Landesveterinärdirektor spricht von einem bisher einzigartigen Fall. Ein Hubschrauber barg die toten Tiere aus dem Gelände.

Landesveterinärdirektor Josef Schöchl hat schon vieles erlebt. Aber dass 16 Rinder vom Blitz getötet wurden, das ist selbst für ihn neu. Am Dienstagabend wurden die toten Tiere gefunden. "In Untertauern im Bereich der Gnadenalm sind 16 Rinder vom Blitz getötet worden. Das haben wir am Mittwoch bei einem Lokalaugenschein eindeutig feststellen können", sagt Schöchl.

Der Blitz dürfte die 16 Rinder, die den Sommer im Almgebiet verbracht haben und zu zwei verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben gehören, in den vergangenen Tagen getötet haben. "Das ist in meiner Amtszeit das erste Mal, dass eine so große Anzahl an Tieren auf einmal vom Blitz getroffen wurde", sagt Schöchl. Es sei vor Jahren einmal vorgekommen, dass 14 Rinder und einmal elf Pferde vom Blitz getroffen worden seien. "So etwas kommt alle paar Jahre einmal vor. Die Menge ist aber doch außergewöhnlich", sagt Schöchl. Der Blitz dürfte zwischen den Rindern eingeschlagen haben, erklärt der Veterinärdirektor. "Und so ein Blitz hat eine unglaubliche Energiemenge. Es handelt sich dann um einen Sekundentod."

Am Mittwoch war Amtstierärztin Judith Sichler von der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau vor Ort und bestätigte den Blitzschlag als Todesursache. Weil das Gelände unzugänglich ist, wurden die toten Rinder von einem privaten Hubschrauberunternehmen geborgen und der Tierkörperverwertung übergeben. Die Landwirte dürften gegen Blitzschlag versichert sein.



Quelle: SN