18-Jähriger raste mit 163 km/h durch Flughafenunterführung in der Stadt Salzburg

Mann fuhr zuerst mit 90 km/h an Verkehrskontrolle vorbei, eine halbe Stunde später raste er mit 163 km/h in die andere Richtung.

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag im Bereich der Flughafenunterführung in der Stadt Salzburg massive Tempoüberschreitungen festgestellt. Das Fahrzeug eines 18-jährigen Oberösterreichers wurde zunächst mit 90 km/h in Richtung stadteinwärts gemessen. Rund eine halbe Stunde späte fuhr der Mann laut Polizei mit 163 km/h in die andere Richtung. Auch einem 17-jährigen Halleiner wurde die Tempokontrolle zum Verhängnis: Er wurde mit 134 km/h gemessen, als er durch die Unterführung fuhr. Die beiden Männer werden bei den zuständigen Behörden angezeigt.

Quelle: SN