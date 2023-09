212 Flüchtlinge durch Österreich geschleppt? Sechs Syrer in Salzburg vor Gericht

Plus

Wegen Schlepperei in großer Dimension mussten Dienstag sechs Syrer (23 bis 32 Jahre alt) am Landesgericht vor einem Schöffensenat Platz nehmen. Staatsanwältin Ricarda Eder lastet den Angeklagten an, Mitglieder einer zehnköpfigen kriminellen Vereinigung gewesen zu sein, die insgesamt 212 Flüchtlinge jeweils gegen Entgelt illegal nach und durch Österreich geschleust haben soll.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Der Prozess gegen die sechs Syrer wegen gewerbsmäßiger Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung findet am Landesgericht Salzburg statt.