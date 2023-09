2200 Jahre alter Lederschuh zeugt von Kinderarbeit im Halleiner Stollen

Der gut erhaltene Lederschuh entspricht der heutigen Schuhgröße 30. Der Fund zeigt einmal mehr, dass Kinder als Arbeitskräfte für die Salzgewinnung eingesetzt wurden.. "Funde wie dieser bieten einen überaus seltenen Einblick in das Leben der eisenzeitlichen Bergleute", betont Forschungsbereichsleiter Thomas Stöllner.

Der Lederschuh wurde in einer der Ablagerungsschichten gefunden.

Von einer Sensation will Montanarchäologe Thomas Stöllner nicht sprechen, aber von einem "bedeutenden Fund": Das von ihm geleitete Forschungsteam des Deutsche Bergbau-Museums Bochum hat am Dürrnberg einen 2200 Jahre alten Kinderschuh zutage gefördert. Das Besondere an dem Fund aus dem ...