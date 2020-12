25-jähriger Serbe bedrohte seine Frau mit einem Klappmesser

Am Nachmittag des Christtages eskalierte ein Ehestreit in der Stadt Salzburg. Nach einer Meldung der Polizei bedrohte ein 25-jähriger Serbe seine 22-jährige, rumänische Ehefrau mit einem Messer. Er habe versucht, auf sie und ihren 27-jährigen Bruder einzustechen, konnte jedoch vom 55-jährigen Vater der beiden daran gehindert werden.

Die Familienmitglieder sperrten den Mann am Balkon aus und alarmierten die Polizei.

Die Beamten nahmen den 25-Jährigen fest und sprachen gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot für die Wohnung und ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum überstellt.

Quelle: SN