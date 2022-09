28-Jähriger bei Streit in Salzburg bewusstlos geschlagen

Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Sonntag im Salzburger Stadtgebiet auch zu einer schweren Körperverletzung gekommen.

Laut Polizeiaussendung packte ein 15-jähriger Rumäne seinen Kontrahenten, einen 28-jährigen Afghanen, am Genick und schlug dessen Kopf kräftig gegen eine Straßenlaterne. Nach einer kurzen Fahndung wurde der Verdächtige mit seinem 16-jährigen Begleiter in Tatortnähe gefasst.

Die beiden hatten sich aus dem Staub gemacht, als das Opfer infolge der Attacke bewusstlos zusammengebrochen war. Einsatzkräfte fanden den offenbar schwer am Kopf verletzten Afghanen am Tatort auf, Streifenbeamte stellten den Tatverdächtigen etwas später in unmittelbarer Nähe. Der 15-jährige Rumäne wurde ins Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht.