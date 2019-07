Strafrechtlich gibt es für den 57-jährigen Lokalpolitiker wohl keine Konsequenzen. Das Gleiche gilt auch für jenen Mann, der mit einem Facebook-Posting zu den Schüssen für Empörung gesorgt hatte.

Die politische Aufregung war groß: Noch am Freitag hatte die FPÖ jenen Lokalpolitiker aus der Partei ausgeschlossen, der am Freitagvormittag offenbar gleich 29 Revolverschüsse von einem Balkon in Bergheim abgegeben hatte. Dabei soll er sich vorgestellt haben, auf Bundespräsident Alexander ...