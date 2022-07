34,7 Grad in Salzburg-Freisaal: Nach Hitzetag wird es vorerst etwas kühler

Die Hitzewelle hat am Montag noch einmal groß aufgezeigt: Selbst im Lungau wurden über 32 Grad gemessen.

Am heißesten war es am Montag in der Stadt Salzburg: In Freisaal zeigte das Thermometer um 17 Uhr 34,7 Grad. Gefolgt von Mattsee (34,6 Grad) und Golling (34,2 Grad). Selbst in Tamsweg war es in den Nachmittagsstunden mit 32 Grad ungewöhnlich heiß.

Damit gab es heuer im Juli bereits 17 Sommer- und sechs Hitzetage. "Das ist über dem Durchschnitt", sagt ZAMG-Meteorologe Christian Ortner. Ab Dienstag wird es etwas kühler (bis 25 Grad), die Gewittergefahr steigt vor allem an den Nachmittagen im Gebirge. In den Tagen darauf bleibt das Wetter instabil, die Temperaturen erreichen aber sommerliche Werte von bis zu 28 Grad.