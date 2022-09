3500 Salzburger erinnern in Bayern an eine Schlacht vor 700 Jahren

90 Reisebusse werden am Sonntag im benachbarten Mühldorf am Inn Platz finden müssen. 86 Salzburger Schützenkompanien und 22 Musikkapellen sind angesagt. Und höchste Prominenz um Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Erzbischof Franz Lackner wird erscheinen.

In Summe sollen rund 3500 Salzburger und 2500 Bayern am großen Festakt anlässlich des Jubiläums 700 Jahre Schlacht bei Mühldorf in der oberbayerischen Kreisstadt, die lang zu Salzburg gehörte, teilnehmen. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten auf Hochtouren. Die Prognosen verheißen gutes und nicht allzu ...