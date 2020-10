36 Infizierte in kleinem Ort: Auch der Bürgermeister ist positiv getestet

36 Infizierte in St. Martin/Tgb., Großarl warnt vor Folgen wie in Kuchl.

In St. Martin am Tennengebirge gebe es leider bereits über 35 positiv auf Corona getestete Personen. Das schreibt Bürgermeister Johannes Schlager (ÖVP) in einem Brief an die Gemeindebürger. Das Land bestätigt auf Nachfrage 36 aktiv Infizierte in dem kleinen Pongauer Ort. Auch Schlager selbst ist positiv getestet worden. "Die meisten Erkrankten haben glücklicherweise - so wie auch ich - einen eher moderaten Verlauf der Krankheit", schreibt der Ortschef. Etliche Ansteckungen dürften nach einer Chorprobe registriert worden sein. Der Ortschef appelliert, ...