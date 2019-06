38-jähriger Este bei Betriebssportspielen in Salzburg ums Leben gekommen

Bei den Europäischen Betriebssportspielen in Salzburg ist am Donnerstag ein Teilnehmer aus Estland ums Leben gekommen. Der Orientierungsläufer wurde in Hellbrunn leblos aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen, teilten die Organisatoren mit. Der Sportler dürfte im Gelände abgestürzt sein, sagte ein Sprecher der Polizei.

SN/orf salzburg Für den 38-jährigen Esten kam jede Hilfe zu spät.