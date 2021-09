40 Kilometer lange Menschenkette in Salzburg demonstriert für mehr Hochwasserschutz

Mit einer 40 Kilometer langen Menschenkette von Niedernsill bis Krimml wird die Forderung nach mehr Hochwasserschutz untermauert. Seit mehreren Wochen laufen die Vorbereitungen.

Die schweigende Mehrheit, die für etwas sei, werde normalerweise nicht gefragt. "Größere Aufmerksamkeit finden die, die etwas infrage stellen oder ablehnen", sagt Bernhard Gruber, Vorstand der Bergbahnen Wildkogel und einer der Initiatoren der überparteilichen Plattform "Lebensraum Oberpinzgau". Ihr Ziel: Hochwasserschutz an der Salzach und in den Tauerntälern zum Schutz des Lebensraums Oberpinzgau. So nennt sich auch eine Petition, die bislang von rund 4000 Menschen unterschrieben worden ist. Gruber: "Es gibt hier sehr wenige, die diesen Hochwasserschutz nicht begrüßen. Wir wollen ...