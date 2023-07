Während des Unwetters am Montagmorgen stürzte in Salzburg-Aigen ein Baum auf einen Obus und die Oberleitung. Der Verkehr musste über das Wohngebiet umgeleitet werden.

Nach dem kurzen Unwetter am Montagmorgen stand der Verkehr in Salzburg-Aigen vorübergehend still. Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Aigner Straße. Der Baum traf einen Obus und die Oberleitung.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Baum dürfte jedoch nur knapp die Windschutzscheibe des Obusses verfehlt haben. Die Berufsfeuerwehr sperrte den Bereich großräumig ab. Die Polizei leitete den Verkehr über das Wohngebiet um. Laut Salzburg AG entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro.