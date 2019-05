41-Jähriger ging in Hallein auf mutmaßlichen Rivalen mit Axt los

Vermutlich aus Eifersucht ist am Dienstagabend ein 41-jähriger Serbe in Hallein auf einen 46-jährigen Salzburger aus dem Tennengau mit einer Axt losgegangen. Er schlug mit dem Beil die Seitenscheibe eines Kleintransporters ein, in dem das Opfer saß. Der Salzburger erlitt durch das zerbrochene Glas leichte Verletzungen, wie die Polizei informierte.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolfoto.