Der Bosnier wurde von einem umstürzenden Baum getroffen.

In Sulzau wurde am Mittwochvormittag ein Forstarbeiter bei Baumfällarbeiten tödlich verletzt. Der 46-jährige Bosnier wurde von einem umstürzenden Baum getroffen, den er zuvor umgeschnitten hatte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Beckens. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb der Forstarbeiter noch an der Unfallstelle. Die Bergung erfolgte mittels Polizeihubschrauber.