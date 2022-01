56-jähriger Skifahrer kam bei Unfall in Mühlbach ums Leben

Der Mann war zwei Meter über eine Böschung gestürzt. Eine Obduktion wurde angeordnet.

In Mühlbach am Hochkönig (Pongau) hat sich am Sonntag ein tödlicher Skiunfall ereignet. Ein 56-jähriger Niederösterreicher war nach der Einkehr auf einer Alm gegen 19 Uhr auf der Familienabfahrt Richtung Tal abgefahren. Dabei verließ er laut Polizeibericht unmittelbar vor dem Ziel die Piste, um zum Parkplatz zu kommen. Dabei stürzte der Mann auf dem terrassenförmig angelegten Parkplatz über eine rund zwei Meter hohe Böschung, blieb liegen und verstarb noch am Unfallort.

Der Niederösterreicher wurde erst dreieinhalb Stunden später aufgefunden. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Da die Todesursache nicht offensichtlich feststellbar war, wurde eine Obduktion angeordnet.