Für Fischer Christoph Lindner war es der Fang seines Lebens. Nach 45 Minuten tauchte der Wels auf. Und er ließ ihn wieder frei.

Der Kuchler Christoph Lindner war am Samstagabend eigentlich nur zum Grillen am Wiestalstausee verabredet. Kurz bevor es wieder nach Hause gehen sollte, warf der Fischer noch schnell seine Hechtrute mit dünner Schnur aus. Lindner fischt seit Jahren am Wiestalstausee und ...