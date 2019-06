Fünf Männer erwartet ein großer Schöffenprozess. Das geschmuggelte Cannabis aus Slowenien wurde in einer Wohnung in Salzburg-Itzling gebunkert.

Um grenzüberschreitenden Drogenhandel in großem Stil geht es in einer nun am Landesgericht Salzburg eingebrachten Anklage der Staatsanwaltschaft: Fünf Männern - zwei Serben, zwei Slowenen und ein Österreicher - wird angelastet, im Rahmen einer kriminellen Vereinigung 77,5 Kilogramm Cannabisprodukte sowie ...