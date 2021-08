81-Jähriger Alkoholisierter verursachte mehrere Unfälle

Laut Polizei ergab ein Alkomattest einen Wert von über 1,3 Promille bei dem 81-jährigen Fahrzeuglenker.

Mehrere Unfälle verursachte laut Polizei ein 81-Jähriger am späten Samstagabend. Laut Polizeibericht verursachte der Einheimische in Zederhaus mit seinem Pkw zunächst einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und beging anschließend Fahrerflucht. Nach ca. drei Kilometer verursachte er einen weiteren Verkehrsunfall, wobei er auf der Zederhauser Landesstraße auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 54-jährigen Salzburgers kollidierte. Durch diese Kollision wurden beide Fahrzeuge laut Polizei erheblich beschädigt. Der Pensionist erlitt außerdem Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Tamsweg gebracht. Ein Alkomattest ergab schließlich laut Exekutive einen Wert von über 1,3 Promille. Der Unfalllenker wird angezeigt.