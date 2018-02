85 Salzburger Betriebe bei Aktion "Freiwillig rauchfrei" dabei

Salzburgs Gastronomen setzen verstärkt auf rauchfreie Betriebe.

Einen Aufkleber der Aktion "Salzburg freiwillig rauchfrei" erhielt kürzlich auch das Lokal "Lechenauers" in der Stadt Hallein. Betreiber Mandeep Bhatti hat sich dazu entschlossen, ab Mai dieses Jahres ein rauchfreies Lokal zu sein. "Das Hauptmotiv dafür ist der Schutz meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor den Auswirkungen des Qualms. Unabhängig davon, ob sie selber rauchen oder nicht, haben sie in jüngster Zeit zunehmend ihren Unmut darüber geäußert, dass das Lokal sehr stark verraucht und die Luft entsprechend schlecht ist", sagt Bhatti.

Außerdem habe sich das Lokal aufgrund der gegebenen Räumlichkeiten gar nicht ordentlich in einen Raucher- und Nichtraucherbereich abtrennen lassen. "Da habe ich mich für ein komplettes Nichtraucherlokal entschieden." Den Aufkleber "Salzburg freiwillig rauchfrei" wird er im Mai anbringen.

Aktion "Salzburg freiwillig rauchfrei" kommt gut an

An der Initiative von Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl haben sich nach rund einem Monat insgesamt 85 Gastronomiebetriebe beteiligt. Dabei bieten Gastronomiebetriebe ihren Gästen auf freiwilliger Basis ein komplettes Nichtraucherlokal oder Nichtraucherhotel an. Die Betriebe werden im auf der Webseite des Landes gelistet und erhalten als sichtbares Zeichen für den Nichtraucherschutz einen Aufkleber mit der Aufschrift "Salzburg freiwillig rauchfrei". "Es ist sehr erfreulich, dass sich auch immer mehr Gastronomen melden, die ihr Café, ihr Gasthaus oder ihr Hotel in den kommenden Wochen und Monaten freiwillig auf einen Nichtraucherbetrieb umstellen werden. Das zeigt mir, dass wir mit dieser Initiative auf dem richtigen Weg sind und der Trend eindeutig zu Nichtraucherlokalen geht", sagte Stöckl. Ihm gehe es damit um die Bewusstseinsbildung. "Die Schädlichkeit des Rauchens und die oftmals fatalen Auswirkungen ist allen Menschen, egal ob Raucher oder Nichtraucher, bekannt. Ich will mit dieser Aktion dazu beitragen, dass möglichst viele Raucherinnen und Raucher ihr eigenes und selbstschädigendes Verhalten überdenken und vielleicht den Entschluss fassen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und es geht mir sehr stark um die Vorbildwirkung: Kinder und Jugendliche hält man am besten dadurch vor dem Rauchen ab, wenn das Nichtrauchen als Normalzustand gilt."

(SN)