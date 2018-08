9000 Serben im Stadion erwartet: Wirte in Salzburgs Altstadt fürchten Fanrandale

Die Partie von Roter Stern Belgrad gegen Red Bull am Mittwoch wird als Risikospiel eingestuft. Die Polizei bereitet einen Großeinsatz vor. Ein Fanmarsch sorgt bereits im Vorfeld für gehörigen Unmut.

Mit 9000 Anhängern von Roter Stern Belgrad rechnet die Polizei beim Champions-League-Qualispiel am Mittwoch in Salzburg. Rund 3000 dürften aus Serbien anreisen. Der Rest soll aus Salzburg, anderen Bundesländern sowie aus Bayern kommen. Die Polizei erwartet deswegen nicht nur Verkehrsbehinderungen, sondern auch gewaltbereite Fans. "Bei so einer Anzahl kann man davon ausgehen, dass einige nicht des Fußballs wegen dabei sind", sagt Sprecher Hans Wolfgruber. Die Exekutive rüstet sich für einen Großeinsatz: Unterstützung aus anderen Bundesländern, Diensthundeführer, sprengstoffkundige Beamte und ein Hubschrauber sollen für Sicherheit sorgen.

Involviert sind auch vier szenekundige Beamte aus Serbien. Ihren Informationen zufolge wollen die Gästefans in einem großen Fanaufmarsch gegen 18 Uhr ausgehend von der Griesgasse über den Müllner Hügel und die Kleßheimer Allee bis zum Stadion "pilgern".

Deswegen liegen die Nerven bei so manchem Unternehmer in der linken Altstadt bereits am Montag blank. Sie haben noch immer die Bilder aus dem vergangenen Mai im Kopf. Damals randalierten vor der Halbfinalpartie in der Europa League gegen Olympique Marseille Anhänger der Franzosen. Auch das Spiel am Mittwoch ist von der Polizei als riskant eingestuft worden.

"Unserer Forderung, derartige mit dem Stadtleben unvereinbare Belastungen durch eine bestimmte Sportart in Zukunft an geeignete Orte außerhalb der Altstadt zu verlegen, wurde bislang nicht nachgekommen", heißt es in einem "Sonder-Newsletter" des Altstadtverbands. "Für mich ist es nicht akzeptabel, die gesamte Stadt in Geiselhaft zu nehmen", sagt dessen Obmann Andreas Gfrerer angesichts von möglichen Straßensperren, Verkehrsbehinderungen und Randalen. "Das hat mit einer Sportveranstaltung nichts mehr zu tun." Sternbräu-Betreiber Harald Kratzer fordert Red Bull zum Handeln auf. "Letztendlich ist der Veranstalter in die Pflicht zu nehmen", meint Kratzer.

Er befürchtet wieder Szenen wie Anfang Mai, als Anhänger von Olympique Marseille in seinem Gastgarten randalierten. Tische und Stühle wurden beschädigt. Der Sachschaden habe sich auf 7000 Euro belaufen. Ein Dorn im Auge des Unternehmers waren damals auch Fans, die ihre Getränke selbst mitgebracht hatten.

Am Mittwoch will Kratzer daher seinen Betrieb dichtmachen. "Der Innenhof ist komplett gesperrt." Von 15 bis 18 Uhr soll der Zutritt nicht möglich sein. "Dann schicken wir sie alle in die Hofstallgasse - zur Netrebko", sagt Kratzer im Spaß. Und im Ernst: "Was spricht dagegen, den Fanmarsch beim Stiegl- oder beim Bräustübl-Parkplatz zu starten?"

Noch lieber wäre dem Gastronomen aber eine weitaus restriktivere Maßnahme: "Die einzige Lösung wäre, dass solche Hochrisikospiele nicht mehr in Salzburg stattfinden", sagt Kratzer. Wo dann? Linz oder Wien fallen dem Gastronomen spontan als Alternative ein.

FPÖ fordert Verbot des Fanmarsches

"Wir sind in enger Abstimmung mit den Sicherheitsverantwortlichen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten", sagt Red-Bull-Geschäftsführer Stephan Reiter. Auch mit dem Gästeverein gebe es engen Austausch. Aber: "Was außerhalb des Stadions passiert, darauf haben wir keinen direkten Einfluss."

Ohnmacht herrscht nicht nur bei den Wirtschaftstreibenden und dem Veranstalter, sondern auch in der Stadtpolitik. Die Freiheitlichen fordern gar ein "Verbot des Fanmarsches von mehreren Tausend Belgrad-Fans". Dem erteilt der für Sicherheit und öffentliche Ordnung zuständige Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) eine Absage: "Es gibt keine rechtliche Handhabe." Überlegungen mit der Polizei, Fanmärsche am Mirabellplatz oder am Volksgarten ihren Ausgang nehmen zu lassen, seien wegen zu erwartender Auswirkungen auf Verkehr bzw. Anrainer nicht weiter verfolgt worden, sagt Preuner. "Die Botschaft ist: Wir haben keine Freude mit diesen Fanaufmärschen. Uns wäre am liebsten, dass das beim Stadion stattfindet."

Von Polizeisprecher Wolfgruber heißt es, es habe bereits Versuche gegeben, das Fanaufkommen mit Bussen zu steuern. Letztlich seien die Gästefans als Salzburg-Besucher zu sehen. Und die könne man nicht einfach in Busse stecken, obwohl sie gar nicht wollen. "Da fehlt uns die rechtliche Handhabe", sagt er.

Dass sich die Griesgasse als Beginn der Kundgebungen offenbar etabliert hat, erklärt Wolfgruber so: "Für Gästefans ist es wichtig, einen Standort zu haben, der leicht zu finden ist." Eine Absage, wie sie die FPÖ gefordert hat, sei nicht durchsetzbar. "Man wird das bei einer derartigen Zahl an Leuten nicht unterbinden können", meint der Polizeisprecher.

Quelle: SN