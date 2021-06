Ab 23. Oktober zahlen Besucher fünf Euro Eintritt für den Salzburger Dom

In einer Übergangsphase wird ab 5. Juli bereits vieles von dem geboten, was zahlende Besucher dann erwartet, darunter eine ein kostenloser Audio-Guide für Smartphones bzw. ein Audio-Leihgerät (drei Euro). Man wolle nicht nur Geld kassieren, sondern auch Inhalte vermitteln, betont Hermann Signitzer, der Tourismusreferent der Erzdiözese und Leiter des neu eingerichteten Gästeservice für den Dom.

Rund 500.000 Euro laufende Kosten fallen jährlich im Salzburger Dom an. "Da sprechen wir nur vom Sachaufwand, Sanierungen sind da noch gar keine dabei", erklärt Domkustos Prälat Johann Reißmeier. Nicht nur die ganz normale Alterung setzt dem Bauwerk zu sondern auch die rund zwei Millionen touristischen Besucher, die sich vor Corona jährlich durch den Dom geschoben haben. Der Feuchtigkeitseintrag an Tagen mit Regen oder Schnee bringe eine zu hohe Luftfeuchtigkeit mit sich - eine der Folgen davon war Schimmel in den Domorgeln. Daneben bleiben aber auch allerhand andere Hinterlassenschaften im Dom, von der Getränkedose bis zum Jausensackerl. Gleichzeitig sei die Spendenbereitschaft der Besucher gesunken. Vor allem die in den letzten Jahren verstärkt durch den Dom geschleusten asiatischen Reisegruppen würden - anders als viele Europäer - kein Kerzerl anzünden und eine kleine Spende dafür abgeben, berichtet Reißmeier.

Leicht habe man sich die Entscheidung dennoch nicht gemacht, betont Hermann Signitzer, ganz im Gegenteil: Man habe sich als Referenz andere europäische Kirchen angeschaut um zu sehen, wie dort mit den großen Touristenströmen umgegangen werde. Eine davon war die Kathedrale von Florenz. "Wir haben den Wächter am Eingang gefragt, wie er Betende, die ja auch bei uns weiterhin freien und kostenlosen Zugang zum Dom haben werden, von Touristen unterscheidet. Er hat dann geantwortet, dass er die 27 , die zum Beten herkämen, alle schon kenne", berichtet Signitzer.

Zutrittssystem kommt aus Anif

Dass das künftig am Domeingang postierte Einlasspersonal von manchen angelogen werde, die vorgeben wegen eines Gebets zu kommen und dann den Dom zweieinhalb Minuten später wieder verlassen, nehme man in Kauf, sagt Reißmeier. Das größere Problem seien ohnehin Reisegruppen und nicht so sehr Individualreisende. Der Zugang erfolgt über das Nordportal, wo auch eine elektronische Ticketkontrolle stattfinden wird. Das Zutrittssystem wurde von der Anifer Firma Axess entwickelt. Das Mittelportal werde für Gläubige zu Gottesdienstzeiten geöffnet, ansonsten aber verschlossen sein.

Die Übergangsphase bis zum 23. Oktober, ab dem dann fünf Euro Eintritt (ab a8 Jahre, Kinde rund Jugendliche bezahlen keinen Eintritt) kassiert wird, werde man nutzen, um das Thema Domerhaltungsbeitrag und die damit einhergehenden Angebote in punkto Führungen, Musikdarbietungen und Spezialführungen zu kommunizieren - an Fremdenführer, Onlineplattformen, Reiseveranstaltern Busunternehmen, Hotels und Rezeptionisten.

Salzburger Kirchenbeitragszahler können eine Gratis-Jahreskarte anfordern

Salzburger Kirchenbeitragszahler erhalten übrigens einen Gutschein mit dem sie eine kostenlose Jahreskarte für den Domeintritt anfordern können. In dieser Jahreskarte inkludiert ist das Ausleihen der Audio-Guides. Diese führen in Deutsch, Englisch und einer eigenen Kinderversion durch den Dom. Auch die "Musik zu Mittag", die künftig täglich außer sonntags ab 12.05 Uhr eine halbe Stunde lang erklingen wird, ist in der Jahreskarte inkludiert. Zusätzlich wird täglich (auch sonntags) um 14 Uhr eine 40-minütige Standard-Führung durch den Dom angeboten (fünf Euro). Parallel dazu sollen im Lauf der kommenden Monate bis zu zehn verschiedene Spezialführungen (acht Euro) entwickelt werden - etwa zu den Themen Mozart und der Dom oder barocke Musikpraxis.