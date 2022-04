Abbruchantrag für Lifte gestellt: Skigebiet Gaißau steht wieder vor dem Ende

Nach nur zwei Saisonen hängt das Skigebiet Gaißau-Hintersee wieder in der Luft. Der Geschäftsführer hat bereits den Abbruchantrag für alle Liftanlagen in Gaißau gestellt.

Es rumort seit Wochen in der Gaißau. Gerüchte, wonach der Eigentümer der Skilifte nach nur zwei Saisonen wieder das Handtuch werfen will, hielten sich hartnäckig. Über mehrere Kündigungen, darunter auch jene des langjährigen Betriebsleiters, wurde gemunkelt. Am Karfreitag trudelte bei Grundstückseigentümern, Bürgermeistern und Tourismusverbänden dann ein Infoschreiben seitens der Gaißau Hintersee Bergbahnen GmbH ein, das sich in der Region in Windeseile verbreitete.

Betrieb sei laut Eigentümer in dieser Form nicht fortzuführen

In dem Schreiben wird geschildert, ...