Abriss: Die Geschichte einer Fabrik in Saalfelden endet nach 163 Jahren

Die Firma Mänhardt machte Saalfelden einst zu einem Zentrum der Textilindustrie. Das letzte Zeugnis dieser Ära, die Mänhardthalle, wird nun abgerissen.

Kurz vor ihrem Ende konnte Ekkehard Reichl noch einmal in die Mänhardthalle in der Ramseiderstraße in Saalfelden. Der 86-Jährige bezeichnet sich als letzten Überlebenden der Kratzenfabrik, die dort bis 1975 untergebracht war. In der Industriehalle aus Voest-Stahl haben sogar ein paar Relikte von damals wie die Stechuhr überlebt. "Da ist 24 Jahre lang mein Schreibtisch gestanden", sagt Reichl und zeigt in eine Ecke des Büros, das durch eine Glaswand vom Rest der Halle, wo die Maschinen standen, getrennt ist. Der ...