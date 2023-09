Achtung: Es fährt kein Zug zwischen Zell am See und Schwarzach

Noch bis 30. September wird der öffentliche Verkehr auf dieser Strecke ausschließlich mit Bussen abgewickelt. Das ist nicht bei jedem Fahrgast angekommen - Verärgerung war somit garantiert.

Es war eine Überraschung. Eine unliebsame. "Es fahren keine Züge, Sie müssen den Bus nehmen", erläutert der ÖBB-Mitarbeiter. Das war am Montag voriger Woche. Der Passagier war erstaunt, hatte er etwas übersehen, so wie viel andere Reisewillige an diesem Tag?

"Wir haben das über alle Kanäle kommuniziert", sagt ÖBB-Pressesprecher Klaus Baumgartner. Angekommen ist diese wesentliche Information - seit 8. September bis Ende des Monats fahren keine Züge zwischen Schwarzach und Zell am See - aber nicht bei allen. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten zwischen Schwarzach und Bruck-Fusch. "In einigen Tunnels sanieren und warten wir Gleis- und Oberleitungsanlagen sowie die Sicherheitseinrichtungen. Auf der Strecke werden zudem noch Grünschnittarbeiten und Ausholzungen durchgeführt. Wir halten dadurch für Züge die Sicht auf sicherheitsrelevante Signale und Einbauten frei, ermöglichen freie Fluchtwege und erleichtern Einsatzfahrzeugen bei Notfällen die Zufahrt", so Baumgartner.

Für diese Arbeiten müssen beide Gleise gesperrt werden. Zwischen Saalfelden und Zell am See wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Am ersten Tag kam es zu massivem Ärger. "Ich warte schon eine Dreiviertelstunde auf den Bus, aber es kommt keiner", klagte ein Mann am Bahnhof Lend. Auch die vorgesehene Fahrzeit von knapp 50 Minuten bei Anfahrt aller Bahnhöfe war nicht zu schaffen, erläuterte ein Buslenker. Es kam zu Unmut bei Pendlern und Urlaubern, vor allem weil Anschlusszüge nicht erreicht wurden. Die ÖBB reagierten. Busse fahren nun früher ab, einige verkehren direkt zwischen Schwarzach und Zell am See, ohne jeden einzelnen Bahnhof anzusteuern.

Auch zwischen Saalfelden und Zell am See kommt es im Zugverkehr zu Abweichungen, auch hier fahren zum Teil Busse. Es ist ratsam, den angepassten Sonderfahrplan anzuschauen. Es ist auch für die ÖBB eine Herausforderung, niemand weiß genau, wann und wo wie viele Reisende zusteigen. Für Gruppen wird empfohlen, sich vorab anzumelden. "Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis während dieser notwendigen Arbeiten", betont Baumgartner.

Fahrplan-Auskünfte: Telefon-Hotline: 05-1717; APP: Scotty mobile; www.oebb.at