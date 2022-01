Ärger bei Salzburgs Flughafenanrainern: PCR-Tests werden nachts eingeflogen

Tausende Coronatests aus den Niederlanden werden mehrmals wöchentlich zur Auswertung nach Salzburg gebracht. Etliche Flieger landeten dabei zuletzt aber nach 23 Uhr. Der Anrainerschutzverband protestiert.

Der Anrainerschutzverband Salzburg Airport (ASA) hat zuletzt nach eigenen Angaben mehrfach Beschwerden von Anrainern erhalten, dass Landungen am Flughafen außerhalb der Betriebszeiten, also nach 23 Uhr, stattfänden. Der neue ASA-Vorstand berichtet, dass diese Nachtflüge zunächst als "Lebensrettende Ambulanzflüge" deklariert worden seien. Daraufhin habe man nachgehakt und erfahren, dass es sich bei der Fracht um PCR-Testproben handle, die nahezu täglich aus Holland eingeflogen würden, um sie im Eugendorfer Labor Novogenia auszuwerten. Die Begründung für diese Flüge sei dann in "medizinisch notwendige ...