Aktivistengruppe besetzt Innenstadthaus von Marcel Hirscher

Eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten hat am Samstag begonnen, ein Innenstadthaus in der Stadt Salzburg zu besetzen. Die Immobilie gehört laut Grundbuch Marcel Hirscher.

Es handelt sich um ein Haus in der Franz-Josef-Straße 25a, das laut Aktivisten seit mehr als einem Jahr leer stehen soll. Die Gruppe will mit der Besetzung gegen Leerstände und steigende Immobilienpreise protestieren: "Während immer mehr Menschen von Wohnungslosigkeit bedroht und betroffen sind, wird auf ihren Kosten mit Leerstand spekuliert. Wenige profitieren auf dem Rücken von vielen. Dies ist eine logische Folge der kapitalistischen Verwertung eines jeden Lebensbereiches und somit auch das Grundbedürfnis auf Wohnraum", schreiben sie in einem Massenmail, mit dem sie ihre Besetzung ankündigten.

SN/google Eine Google-Aufnahme des Hauses von Juni 2019.

Hirscher hat Haus um 1,925 Millionen von Haselsteiner-Privatstiftung gekauft

Laut Grundbuch gehört das Haus dem Annaberger Ex-Skistar Marcel Hirscher. Er hat das Haus im März 2021 um 1,925 Millionen Euro erworben. Aus dem Kaufvertrag, der den SN vorliegt, geht hervor, dass Hirscher das Haus von der Haselsteiner Familien-Privatstiftung gekauft hat, einer Stiftung des Unternehmers Hans-Peter-Haselsteiner. Im Vorstand dieser Stiftung sitzt unter anderem Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer.

Das benachbarte Haus in der Franz-Josef-Straße 25 gehört laut SN-Recherchen auch Marcel Hirscher. Er hat es im April 2018 um 1,75 Millionen erworben.

Die Polizei ist bei der Besetzung in der Franz-Josef-Straße im Einsatz.