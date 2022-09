Alte Mühle in Seekirchen wird Raub der Flammen: "Es war nichts mehr zu retten"

In der Baumgartner Mühle in Seekirchen brach in der Nacht auf Samstag Feuer aus. Erst in der Früh konnte der Brand in dem unbewohnten, jahrhundertealten Gebäude gelöscht werden.

Kurz vor zwei Uhr Früh wurde die Feuerwehr Seekirchen am Samstag alarmiert: Ein Feuer war in der Baumgartner Mühle ausgebrochen. Bereits als die Feuerwehrleute eintrafen, loderten die Flammen aus dem ehemaligen Mühlengebäude. Es wurde daher umgehend die Alarmstufe erhöht. "Als wir ankamen, brannte es nur im Erdgeschoss. Die Flammen haben sich aber binnen Minuten auf das gesamte Gebäude ausgedehnt", erzählt Einsatzleiter Herbert Költringer. Kurz vor acht Uhr morgens konnte "Brand aus" gegeben werden, sagt der Ortsfeuerwehrkommandant. "Vom Gebäude war leider nichts mehr zu retten." Ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude konnte aber verhindert werden. Die Fassade eines nebenstehenden Hauses wurde durch die Strahlungshitze beschädigt. Das Gebäude war zum Ausbruch des Brands unbewohnt. Es gab demnach keine Verletzten, erklärte Költringer. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Nachbarfeuerwehren Eugendorf, Henndorf und Obertrum unterstützten die Löscharbeiten. Die Brandursache ist noch unklar. Die Brandermittler sollen im Laufe des Vormittags eintreffen.

Jahrhundertealtes Gebäude zerstört Die Baumgartner Mühle - auch unter dem Namen Giglmayr Mühle bekannt - gehörte zu den ältesten Gebäuden in Seekirchen. 798 wurde sie erstmals erwähnt, 1955 der Mühlenbetrieb eingestellt. Das Gebäude stand nicht unter Denkmalschutz. SN/stadtgemeinde seekirchen Ein Bild aus vergangenen Tagen.