Alter Bücherbus der Salzburger Stadtbibliothek tourt künftig durch Berlin

Seit Juni tourt der neue Bücherbus der Stadtbibliothek Salzburg durch die Mozartstadt, vollbeladen mit 5000 Medien steuert er regelmäßig Haltestellen in allen Stadtteilen an. Sein Vorgänger, der exakt 106.605 gefahrene Kilometer auf dem Buckel hat, wird jedoch nicht in den Ruhestand geschickt: Er fährt seine Touren künftig im Berliner Stadtteil Steglitz-Zehlendorf.

