Altstadt-Flair wie bei den Festspielen

Die Salzburger gingen Politiker schauen - und erlebten den ersten Gipfeltag sehr entspannt. Auch wenn das Großereignis nicht allen gefällt.

Am Mittwochabend ist die Hofstallgasse weiträumig abgeriegelt, seit 16 Uhr ist dort ein Platzverbot aufrecht und es herrscht dichte Polizeipräsenz. Aber ansonsten ist es kurz vor Beginn des Abendessen in der Felsenreitschule anlässlich des EU-Gipfeltreffens fast wie bei einer gut besuchten Festspiel-Premiere: Die Plätze hinter den Absperrgittern der Polizei sind dicht besetzt mit Zaungästen, die dort Schulter an Schulter stehen und ihre Handys griffbereit für das entscheidende Foto haben. Eine davon ist die Salzburgerin Elisabeth Ettlmayr. Sie stand zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Bundeskanzler Sebastian Kurz war für wenige Minuten direkt vor ihr, begrüßte die Schaulustigen und lächelte freundlich. Elisabeth Ettlmayr hat den Moment mit ihrem Handy festgehalten. Und sie hat mit Kurz gesprochen. "Ich habe ihm zu diesem Treffen gratuliert, er ist total sympathisch mit jugendlichem Schalk in den Augen. Und als Salzburgerin bin ich stolz, dass dieses Treffen hier bei uns stattfindet."