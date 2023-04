Am Gründonnerstag: Große Schuhputzaktion der Erzdiözese Salzburg

Auffällig viele Menschen mit sauberen Schuhen sieht man heute am Gründonnerstag in der Altstadt. Grund dafür war eine spezielle Aktion der Erzdiözese.

An vier Standorten werden am Gründonnerstag Schuhe in der Salzburger Altstadt geputzt.

Dominik Elmer stellte eine hölzerne Truhe vor den großen Sesseln vor dem Infopoint des Offenen Himmels in der Salzburger Altstadt ab. Neben Bürste, Schwamm und Pflegeschaum liegt auch eine kurze Anleitung zum richtigen Säubern in der Schuhputzbox. "Im Theologiestudium haben wir das Schuheputzen nämlich nie gelernt", sagt er mit einem Augenzwinkern. Der Leiter des Infopoints "Kirchen der Erzdiözese Salzburg - Offener Himmel" bringt gemeinsam mit seinem Team am Gründonnerstag die Schuhe von Passantinnen und Passanten in der Franziskanergasse und an ...