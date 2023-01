Am Salzburger Hauptbahnhof ging für eine Stunde nichts mehr

Ausfall der Stellwerksanlage brachte Zugverkehr am Hauptbahnhof zum Erliegen. ÖBB sprechen von Computerproblem mit nicht geklärter Ursache. Knoten löste sich nach 20.35 Uhr langsam wieder auf. Dienstag früh sollen wieder alle Züge planmäßig unterwegs sein.

Ein Ausfall der Stellwerksanlage des Salzburger Hauptbahnhofs über einen Zeitraum von fast einer Stunde brachte am Montagabend den gesamten Zugverkehr auf den Stecken im Bereich des Hauptbahnhofs zum Erliegen.

Laut ÖBB dauerte die Störung von 19.42 Uhr bis 20.35 Uhr. Es waren nahezu alle Züge und die Zugverbindungen in alle Richtungen betroffen.

Um 20.35 wurde begonnen, den Betrieb wieder aufzunehmen. Die Züge waren laut ÖBB in der Folge je nach Abfahrtszeit 30 bis 40 Minuten verspätet. Da die Züge teilweise schon in den Bahnhöfen vor dem Salzburger Hauptbahnhof aufgehalten worden waren, dauerte es allerdings eine Zeit, den Knoten wieder aufzulösen. Die Züge wurden nach und nach wieder in Verkehr gesetzt.

Das Problem dürfte jedenfalls nichts mit der Witterung zu tun haben. "Es handelt sich um ein Computerproblem, was dazu geführt hat, das wissen wir noch nicht", hieß es Montagabend bei den ÖBB.

"Züge nach Bregenz oder nach Wien werden die Verspätung nicht mehr aufholen, die kommen auch verspätet in Bregenz und Wien an. Dienstag früh sollte wieder alles planmäßig funktionieren", erklärte ein ÖBB-Sprecher.