Andrang vor dem Kongresshaus enorm: Hunderte Salzburger wollen Impfung ohne Anmeldung

Seit zehn Uhr am Vormittag stehen Impfwillige vor dem Kongresshaus in Salzburg an: Sie alle wollen den Stich ohne Termin. Das Rote Kreuz hat 600 Dosen vorbereitet, doch schon gegen 14.30 Uhr sind über 400 Zählkarten vergeben.

Am Freitagnachmittag können sich Salzburgerinnen und Salzburger im Kongresshaus ohne Anmeldung impfen lassen. Ähnlich wie in Wien, Tirol und Linz bietet das Rote Kreuz den Termin für alle an, die sich spontan und ohne Voranmeldung immunisieren lassen wollen.

Ab 15 Uhr sollte das Impfen in der Altstadt offiziell beginnen. Aufgrund des hohen Andrangs begannen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes jedoch schon eine halbe Stunde eher. Ein Lokalaugenschein der SN am Freitagnachmittag vor dem Kongresshaus zeigt: Die Nachfrage nach dem Stich ohne Termin ist enorm. Seit 10 Uhr am Vormittag stehen etwa 500 impfwillige Salzburger im Kurgarten. Die Schlage reicht am Nachmittag bis zum Paracelsusband zurück.

Aktion soll bald wiederholt werden

Landesrettungskommandant Anton Holzer zeigt sich vom Andrang nicht überrascht. "Wir sind mit den Kollegen in Linz in Kontakt. Dort gab es die Impfaktion an Mittwoch in einem Einkauftszentrum. Auch dort sind die Leute bereits früher gekommen."

Auch am Samstag gibt es im Kongresshaus eine "offene Impfstraße". Am Samstag läuft die Aktion von 12 bis 21 Uhr - geimpft wird mit Biontech/Pfizer für rund 800 Personen. Jeder, der wolle, bekomme hier eine Impfung. Damit niemand umsonst warte, würden auch am Samstag beim Anstellen Zählkarten ausgeteilt.

Aufgrund der hohen Nachfrage sei man bereits am Freitagnachmittag sicher, die Aktion in den kommenden Wochen zu wiederholen.