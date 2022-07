Anhänger des IS? - 15-Jähriger wegen Terrorvorwürfen in Salzburg in U-Haft

In Salzburg wohnhafter Tschetschene teilte demnach IS-Propaganda- und Hinrichtungsvideos und sprach davon, in den Jihad zu ziehen.

Ein 2006 geborener, noch 15 Jahre alter Schüler sitzt seit Ende Juni wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einer Terroristischen Vereinigung (Paragraf 278b StGB) in der Justizanstalt in Puch-Urstein in Untersuchungshaft. Das bestätigte am Montag Elena Haslinger, Sprecherin der Salzburger Staatsanwaltschaft, auf SN-Anfrage.

Der noch sehr junge Beschuldigte, ein in Salzburg geborener und hier lebender Tschetschene, ist demnach dringend verdächtig, von Oktober 2020 an bis zum Juni 2022 auf diversen Internetplattformen wiederholt Propaganda- und Hinrichtungsvideos der Terrormiliz "Islamischer ...